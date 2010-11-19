Средняя зарплата в Польше выросла на 3,9%

Средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше в октябре составила 3440,22 злотого (около 1,2 тыс. долларов по текущему курсу), что на 3,9% выше показателя октября прошлого года.

Как сообщает Главное управление статистики Польши, зарплата в месячном выражении выросла на 1,1% после 0,1% снижения в сентябре.

Опрошенные РАР экономисты прогнозировали рост зарплат в годовом выражении на 3,8%, а месячном 1,1%.

На польских предприятиях в прошлом месяце работало 5,375 млн. человек, что на 2,1 больше, чем годом ранее, и на 0,2% больше показателя сентября.

Аналитики прогнозировали рост на 2% и 0,2%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в сентябре в годовом выражении выросла на 3,7% после 4,2% роста в августе.

Справка УНИАН. В январе средняя зарплата в Польше обвалилась на 11,5%, что эксперты объяснили значительным замедлением роста экономики в кризисном 2009 году, когда рост ВВП сократился до 1,7% с 5% в предыдущем.

В текущем году минимальная месячная зарплата в стране, которую обязаны платить работодатели сотрудникам, выросла на 3% - до 1317 злотых.