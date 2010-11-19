Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН считает необходимым всенародное обсуждение проекта Трудового кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его словам, всенародное обсуждение проекта Трудового кодекса позволит избежать повторения тех конфликтных ситуаций, которые имели место при подготовке и рассмотрении Налогового кодекса Украины.

«Нужно сделать выводы и не наступать на те же грабли», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

В этом контексте депутат зарегистрировал в парламенте проект постановления ВР «О всенародном обсуждении проекта Трудового кодекса Украины», которым предлагается: опубликовать проект Трудового кодекса, принятый ВР в первом чтении, обеспечить условия его всенародного обсуждения, проанализировать результаты обсуждения и подготовить Кодекс, учитывая полученные предложения, к рассмотрению во втором чтении.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН высказал мнение, что более неблагоприятного момента для принятия новой редакции Трудового кодекса, чем сейчас, трудно себе даже представить, однако с решением этого вопроса затягивать нельзя.

«С одной стороны, власть должна проводить структурные реформы, повышать эффективность производства, менять нормы трудовых отношений, которые были закреплены действующим КЗОТ еще в 1971 году. Без этого ни МВФ, ни ЕС просто не поймут Украину. А с другой стороны - бизнес еще не восстановился после кризиса, политики-популисты уже находятся в предвкушении парламентских выборов 2012 года. Одним словом, принятие нового Трудового кодекса может оказаться еще более серьезным испытанием для украинской власти, чем новый Налоговый кодекс. Выход один – сделать процедуру принятия этого документа максимально прозрачной и демократичной», - считает депутат.