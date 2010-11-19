Генпрокурор инициирует ужесточение уголовной ответственности за невыплату зарплаты

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА инициировал перед Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ ужесточение уголовной ответственности за грубое нарушение законодательства о труде и невыплату заработной платы.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Как отмечает В.ПШОНКА, преступления, предусмотренные статьей 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и частью первой статьи 175 (безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) Уголовного кодекса, законодателем отнесенные к преступлениям небольшой тяжести.



При этом генпрокурор приводит данные, что за 9 месяцев текущего года было рассмотрено 1745 дел этой категории и вынесен 901 обвинительный приговор в отношении должностных лиц. В частности, 798 человек (88,5%) оштрафованы, и только 2 человека приговорены к реальному лишению свободы за совокупностью приговоров, остальные должностные лица привлечены к уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы.



Вместе с тем, констатирует В.ПШОНКА, из года в год количество преступлений по фактам умышленного уклонения от выплаты зарплаты и грубого нарушения законодательства о труде не уменьшается. За указанный период в сфере оплаты труда органами прокуратуры возбуждено более 2,1 тыс. уголовных дел, что на 14% (297 дел) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Следовательно, действующие границы наказаний за преступления этой категории не достигают цели предотвращения совершения новых уголовно наказуемых деяний, подчеркнул руководитель Генпрокуратуры, выразив убеждение, что наряду с повышением уровня ответственности в части применения вида наказания - лишения свободы - необходимо ужесточить экономические санкции (штраф), предусмотренные статьями 172, 175 УК Украины.



В связи с этим В.ПШОНКА обратился к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ как субъекту законодательной инициативы относительно внесения разработанного Генеральной прокуратурой Украины законопроекта на рассмотрение Верховной Рады Украины.



В частности, предлагается за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде предусмотреть штраф в размере до 8,5 тыс. грн., или лишение свободы сроком до двух лет. Если такие действия совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или матери, которая имеет ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, размер штрафа будет расти до 17 тыс. грн., а лишение свободы – до трех лет.



В случае умышленной безосновательной невыплаты зарплаты, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты более чем за один месяц правонарушителя будет ожидать штраф в размере от 34 тыс. грн. до 51 тыс. грн., или лишение свободы сроком до трех лет. Если такое преступление совершено вследствие нецелевого использования средств, размер штрафа будет расти до 85 тыс. грн., а лишение свободы – сроком до пяти лет, проинформировали в Генеральной прокуратуре.