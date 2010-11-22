Саммит Украина-ЕС одобрил План действий по отмене визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ в своем заявлении по результатам проведения саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня в Брюсселе.

«С чрезвычайным удовлетворением сегодня могу объявить о Плане действий для Украины по установлению безвизового режима для краткосрочных поездок граждан», - заявил, в частности, президент Европейского Совета.