Баррозу: прогресс в либерализации визового режима зависит от Украины

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что прогресс в либерализации визового режима будет зависеть в основном от Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

«Прогресс в основном в украинских руках. Я не могу ответить, когда (будут отменены краткосрочные визы для граждан Украины – УНИАН)», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии отметил, что 21 октября Еврокомиссия предложила проект мандата на переговоры о дальнейшем упрощении визового режима для Украины. Он также сказал, что Еврокомиссия готова оказывать Украине техническую помощь.