Баррозу: прогресс в либерализации визового режима зависит от Украины
18:47, 22 ноября 2010Соцполитика
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Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что прогресс в либерализации визового режима будет зависеть в основном от Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
«Прогресс в основном в украинских руках. Я не могу ответить, когда (будут отменены краткосрочные визы для граждан Украины – УНИАН)», - сказал Ж.БАРРОЗУ.
Президент Еврокомиссии отметил, что 21 октября Еврокомиссия предложила проект мандата на переговоры о дальнейшем упрощении визового режима для Украины. Он также сказал, что Еврокомиссия готова оказывать Украине техническую помощь.
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