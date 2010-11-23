Банк «Хрещатик», фонд «Діти передусім» и Visa объявили о запуске банковской карты с благотворительной программой

Банк «Хрещатик» совместно с Благотворительным фондом «Діти передусім» и Visa сегодня на пресс-конференции в УНИАН объявили о запуске в Украине новой банковской карты с благотворительной программой.

Как указывается в информационных материалах, розданных на пресс-конференции, цель этой программы - помочь детям, которые больше всего нуждаются в помощи: сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также талантливой творческой молодежи - всем тем, кто находится под опекой фонда «Діти передусім».

Так оформив благотворительную карту, украинцы получают возможность без дополнительных усилий и значительных финансовых затрат осуществлять регулярные благотворительные пожертвования в пользу детского фонда и таким образом помогать детям.

Благотворительную карту Visa «Діти передусім» можно оформить во всех отделениях банка «Хрещатик». С каждой транзакции, осуществленной по карте, на счет Благотворительного фонда отчисляется процент от суммы транзакции (0,5% или 1%) или фиксированная сумма (1, 3, 5, 10 гривень) - по выбору держателя карты Visa. Держатели зарплатных карт Visa «Діти передусім» также имеют возможность отчислять в Благотворительный фонд 1 гривню с каждой транзакции при снятии наличных средств в банкоматах банка.

Как сообщил председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК, в рамках программы планируется выпуск благотворительных платежных карт Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum. Все клиенты банка «Хрещатик» также могут осуществлять перечисления со своего карточного счета на счет Благотворительного фонда через банкоматы банка «Хрещатик». При этом такие перечисления осуществляются без уплаты комиссии, чтобы каждая гривня направлялась на помощь детям.

«Мы знаем, что в Украине очень много людей, которые готовы оказать помощь детям, однако не всегда оказать такую помощь просто. Банк «Хрещатик» и платежная система Visa создали простой и удобный инструмент, который помогает любому человеку стать благотворителем, проявить солидарность и сопереживание и сделать свой вклад в общее дело помощи обездоленным детям», - отметил Д.ГРИДЖУК.

«Девиз нашего фонда - слова Оскара Уайльда «Лучший способ сделать детей хорошими -сделать их счастливыми, - сказала глава Наблюдательного совета Всеукраинского благотворительного фонда «Діти передусім» Елена АНТОНОВА. - Счастливая жизнь, полноценное развитие и благополучие ребенка - главная цель нашего фонда».

Она отметила, что благодаря карте Visa «Діти передусім» больше небезразличных людей имеют возможность оказать посильную помощь детям. При этом предметом особой гордости Visa являются благотворительные карты Visa Affinity. Они пользуются большой популярностью во всем мире, помогая собирать общественные средства в помощь различным некоммерческим организациям: учебным учреждениям, различным фондам и спортивным комитетам.

«Для компании Visa большая честь выступать партнерами в реализации благотворительной программы на платформе банковской карты. Мы надеемся, что новые благотворительные карты Visa «Діти передусім» откроют путь к воспитанию массовой культуры частной благотворительности, которая сегодня только зарождается в нашей стране», - отметила глава представительства Visa в Украине Светлана ГЕОРБЕЛИДЗЕ.

Справка УНИАН. Всеукраинский благотворительный фонд «Діти передусім» является благотворительной, негосударственной, неприбыльной организацией, включенной в Реестр неприбыльных предприятий и организаций.

Фонд способствует развитию всех видов образования, улучшению материально-технической базы детских образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений. А также - помогает детям, оставшимся без родительской опеки, и детям с особыми потребностями, поддерживает талантливую и одаренную молодежь.