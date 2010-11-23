На палатках протестующих на Майдане установлены таблички “Приемная народного депутата”
На палатках предпринимателей, протестующих на Майдане Незалежности, установлены таблички “Приемная народного депутата”.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от оппозиции, во избежание силовой ликвидации палаточного городка, который разбили на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели, протестующие против Налогового кодекса, установили на палатках надписи: «Приемная народного депутата».
В то же время, как стало известно со слов народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, все палаточные общественные приемные принадлежат депутатам Михаилу ВОЛЫНЦУ и Юрию ГРЫМЧАКУ, но, как заметил А.ПАРУБИЙ, он тоже готов установить на Майдане Незалежности свою общественную приемную.
Как известно, в соответствии с действующим законодательством, никто не может повредить или уничтожить имущество, которое принадлежит народному депутату.
Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на минувшей неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к этому закону.
В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.
Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.