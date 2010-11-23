На палатках протестующих на Майдане установлены таблички “Приемная народного депутата”

14:48, 23 ноября 2010
Соцполитика
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На палатках предпринимателей, протестующих на Майдане Незалежности, установлены таблички “Приемная народного депутата”.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от оппозиции, во избежание силовой ликвидации палаточного городка, который разбили на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели, протестующие против Налогового кодекса, установили на палатках надписи: «Приемная народного депутата».
В то же время, как стало известно со слов народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, все палаточные общественные приемные принадлежат депутатам Михаилу ВОЛЫНЦУ и Юрию ГРЫМЧАКУ, но, как заметил А.ПАРУБИЙ, он тоже готов установить на Майдане Незалежности свою общественную приемную.
Как известно, в соответствии с действующим законодательством, никто не может повредить или уничтожить имущество, которое принадлежит народному депутату.
Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на минувшей неделе. Активисты требуют, чтобы Президент применил вето к этому закону.
В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 по 24 ноября 2010 года...”.
Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.

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