Предприниматели не будут прекращать акцию протеста, несмотря на решение суда и дождь

Участники акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве не намерены прекращать свою акцию, несмотря на решение суда и дождливую погоду.

Об этом журналистам заявил один из организаторов акции, заметив при этом, что, в частности, сегодня она будет длиться до 22.00, поскольку, как известно, в соответствии с действующим законодательством массовые мероприятия с использованием громкоговорителей и электронных усилителей звука можно использовать лишь до указанного времени.

Как сообщил в интервью журналистам в палаточном городке на Майдане Незалежности член координационного совета акции протеста Владимир ДОРОШ, предприниматели в четверг обратятся к местным советам, чтобы те, в свою очередь, призвали Президента не подписывать новый Налоговый кодекс.

Сейчас возле памятника на Майдане Незалежности находятся около 500 пикетчиков, подавляющее большинство из них одеты в полиэтиленовые плащи, другие прикрываются от дождя зонтами.