Задолженность по зарплате работникам ЖКХ планируется погасить до 1 января – Хиврич

Задолженность по заработной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства планируется погасить до 1 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«До 1 января стоит задача полностью рассчитаться по долгам по зарплате и в дальнейшем вовремя выплачивать заработную плату», - сказал он.

Министр добавил, что предприятие, которое задолжало работникам зарплату, самостоятельно не в силах погасить долги, поэтому необходимо, чтобы средства выделили местные органы власти.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что такая договоренность достигнута с 90% органов местной власти, которые на ближайших сессиях должны принять соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате работникам жилищно-коммунального хозяйства с начала текущего года по состоянию на 1 ноября т.г. снизилась на 32,7% - до 79,3 млн. грн.