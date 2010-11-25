Киевские предприятия будут штрафовать за неубранный снег

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий Главное управление контроля над благоустройством Киевской городской государственной администрации предупреждает предприятия, учреждения и организации об ответственности за неподобающее содержание своих территорий в зимний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, отмечается в сообщении, в соответствии с Правилами благоустройства, балансодержатели территорий должны обеспечивать:

- своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территории;

- немедленную очистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением предупредительных мероприятий по безопасности движения пешеходов;

- ограждать опасные места на тротуарах, переходах, выставлять часовых.

За невыполнение соответствующих требований Правил благоустройства столицы по надлежащему содержанию территорий в зимний период все нарушители будут привлечены к административной ответственности, которая влечет за собой наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 360 до 1360 грн.) и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн.).