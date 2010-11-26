Безработица в Польше в октябре сохранилась на уровне 11,5%

Безработица в Польше, самой большой стране Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в октябре т.г. второй месяц подряд cоставила 11,5%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщило Главное управление статистики (GUS).

Согласно сообщению, количество зарегестрированых безработных в 38-миллионой стране на конец прошлого месяца составило 1 млн. 818,6 тыс. человек, что на 6 тысяч человек больше, чем в сентябре, и на 74,6 тыс. больше, чем в октябре прошлого года.

За прошлый месяц безработными зарегистрировались 283,1 тыс. человек, что на 12,3 тыс. меньше, чем в сентябре, и на 9,9 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работодатели за этот же период задекларировали намерение уволить 68,9 тыс. человек по сравнению с 53,1 тыс. годом ранее.

В то же время зарегистрировано 88,8 тыс. предложений работы против 99 тыс. заявок в сентябре и 75,7 тыс. в октябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре безработица в Польше, которая благодаря сезонным работам снижалась с марта текущего года, возобновила рост.

В феврале безработица достигла самого высокого значения за последние шесть лет на уровне 13%.

Справка УНИАН. Безработица в Польше резко начала снижаться после вступления страны в Европейский Союз в 2004 году, достигнув в октябре 2008 года рекордно низких 8,8% после 20% шесть лет назад.

Количество безработных снова начало увеличиваться после начала мирового финансового кризиса осенью 2008 года.

Правительство Польши ожидает в текущем году 12%-ную безработицу.