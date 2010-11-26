Украина должна отчитаться о выполнении антикоррупционных условий для безвизового режима с ЕС

Украина в середине 2011 года должна предоставить отчет о выполнении антикоррупционных условий, предусмотренных планом мер для введения безвизового режима со странами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в Бюро по вопросам антикоррупционной политики при Секретариате Кабинета министров Украины.

"Планом действий визового диалога Украина-ЕС предусмотрено осуществление антикоррупционных реформ и функционирование отдельного и независимого антикоррупционного органа. Первый отчет о выполнении Украиной определенных первой фазой плана мер по безвизовому режиму должен быть представлен ориентировочно в середине 2011 года", - сообщили в Бюро.

В Бюро по вопросам антикоррупционной политики отмечают, что начало реформ в этом секторе, прежде всего, связано с введением в действие с 1 января 2011 года пакета антикоррупционных законов, которые были одобрены Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года и последующим принятием ряда законопроектов, которые уже подготовлены и находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

"Новые законопроекты предусматривают совершенствование процедур предотвращения и противодействия коррупции, введение ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, финансовый контроль за доходами и расходами публичных служащих, урегулирование конфликта интересов, расширение участия общественности в мероприятиях по предотвращению и противодействию коррупции и другие", - сообщили в Бюро.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 14-й Саммит Украина – Европейский Союз одобрил План действий по отмене визового режима. Документ определяет технические условия, которые должна выполнить Украина для обеспечения прогресса в направлении введения безвизового режима в качестве долгосрочной перспективы для краткосрочных поездок граждан Украины.

Директор департамента Европейского Союза МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК 25 ноября сообщил, что План действий относительно безвизового режима с Европейским Союзом планируется выполнять в два этапа.

По словам В.ФИЛИПЧУКА, первый этап предусматривает принятие необходимого законодательства, концептуальных и программных документов в указанных сферах. Второй этап План действий по безвизовому режиму с ЕС предусматривает осуществление практических шагов по имплементации указанных законодательных и программных документов.