В Украине задолженность по зарплате в октябре сократилась на 4,2%, с начала года – на 12,9%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2010 года сократилась на 4,2% и на 1 ноября т.г. составила 1,284 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты сократилась на 12,9%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 ноября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 ноября т.г. составила 252,28 млн. грн. (с начала года сократилась на 5,2%, в октябре выросла на 0,9%), в Луганской – 114,523 млн. грн. (с начала года сократилась на 13,5%, в октябре – на 7,1%), в Харьковской областях – 129,007 млн. грн. (с начала года выросла на 7,9%, в октябре сократилась на 7,3%), в Киеве – 122,251 млн. грн. (с начала года сократилась на 12,9%, в октябре выросла на 0,7%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 5 областях Украины, а также в Севастополе.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 19 областях, АР Крым и в Киеве.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 ноября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 4,345 млн. грн. (с начала года сократилась на 23,8%, в октябре – на 3,3%), а также в Ривненской – 8,432 млн. грн. (с начала года сократилась на 47%, в октябре – на 12%), Ивано-Франковской областях – 8,778 млн. грн. (с начала года сократилась на 4,8%, в октябре – на 5,3%) и Севастополе – 9,919 млн. грн. (с начала года выросла на 23,7%, в октябре сократилась на 5,1%) областях.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.