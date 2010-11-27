Янукович и Азаров на Майдане Незалежности встретились с предпринимателями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на Майдане Незалежности в Киеве проводят встречу с предпринимателями – участниками акции протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после завершения участия в церемонии чествования памяти жертв голодоморов глава государства и премьер прибыли на Майдан Незалежности.

В.ЯНУКОВИЧ выясняет позиции предпринимателей, чтобы выработать свое решение относительно Налогового кодекса.