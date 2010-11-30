Уровень безработицы в ЕС немного вырос

В октябре 2010 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность возрос по сравнению с сентябрем с 10,0% до 10,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 9,6%.

В октябре 2010 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (4,4%), Австрии (4,8%) и Люксембурге (5,0%).

Наибольший уровень безработицы в октябре 2010 года наблюдался в Испании (20,7%), Латвии (19,4% во втором квартале) и Литве (18,4% в третьем квартале).

По данным Евростата, в целом в октябре не имели работы 15,947 млн. человек в еврозоне и 23,151 млн. – в ЕС-27.

В октябре 2009 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9,9%, в ЕС-27 – 9,4%.

Справка УНИАН. В зону евро с 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.