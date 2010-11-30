Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2011 году

Кабинет Министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2011 году.

Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале.

С целью создания благоприятных условий для празднования 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины, а также рационального использования рабочего времени рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2011 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с: понедельника 7 марта - на субботу 12 марта, понедельника 27 июня - на субботу 25 июня.