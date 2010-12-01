ВР отказалась сдерживать цены на продукты первой необходимости

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О мерах по сдерживанию темпов роста цен на продукты питания первой необходимости».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект постановления проголосовали только 158 (при необходимых 226) народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предусматривалось рекомендовать правительству разработать и внедрить в месячный срок порядок государственного регулирования цен на продукты питания первой необходимости, а также предлагалось обеспечить постоянный мониторинг цен на такие продукты на потребительском рынке.

Во время обсуждения данного проекта постановления ее автор Ольга БОДНАР (фракция БЮТ) отметила, что в этом году произошел «беспрецедентный за последние годы рост цен».