В Украине субсидии на оплату коммунальных услуг назначены 1 млн. 132 тыс. человек

В Украине, по состоянию на 1 декабря, субсидии на оплату коммунальных услуг назначены 1 млн. 132 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сообщил сегодня на брифинге.

Он отметил, что в течение ноября значительно увеличилось количество людей, которые получают жилищные субсидии. В частности, с августа, когда начали назначать субсидии по новой схеме, этот показатель увеличился в 5,4 раза. Так, в августе количество людей, получавших субсидии, составляло 229,8 тысячи. За это время за субсидиями, в целом, обратились 1 млн. 665 тыс. человек, из которых 75% получили право на субсидию. По словам В.НАДРАГИ, субсидии на оплату коммунальных услуг, преимущественно, получают пенсионеры.

Как сообщал УНИАН, 14 июля с.г. правительство утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которыми предусмотрено начисление субсидий трудоспособным гражданам в случаях, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода, и 10% – для нетрудоспособных граждан.