Каддафи просит у ЕС 5 млрд. евро на защиту Европы от иммигрантов

Ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ попросил у ЕС 5 млрд. евро для реализации мер, которые снизят поток нелегальных иммигрантов из Африки. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По словам М.КАДДАФИ, если эти средства не будут предоставлены, Европа станет "черной" и будет наводнена мусульманами. Свое заявление ливийский лидер сделал на саммите ЕС-Африка, проходившем в Триполи. Нынешние экономические отношения Евросоюза с африканскими странами М.КАДДАФИ охарактеризовал как "провал".

На что именно М.КАДДАФИ намеревается потратить требуемую сумму, в публикации газеты не уточняется, отмечает Лента.ру.

Как напоминает The Daily Telegraph, пока Ливия получила от ЕС лишь 50 миллионов евро, чтобы улучшить условия содержания беженцев, направляющихся в Европу. Газета также сообщает, что ранее Швеция отказалась продать Ливии самолеты, которые можно было бы использовать для наблюдения за иммигрантами.

М.КАДДАФИ также выразил недовольство тем, что Евросоюз увязывает заключение торговых соглашений и оказание помощи с развитием свободного рынка и защитой прав человека в африканских странах.

От нелегальной иммиграции с территории Ливии особенно страдает Италия. В январе 2009 года на итальянском острове Лампедуза около 700 нелегальных иммигрантов вырвались из центра временного содержания и устроили акции протеста.