Россия намерена провести переговоры с Украиной по привлечению трудовых мигрантов

Федеральная миграционная служба России намерена провести переговоры с Министерством труда и социальной политики Украины относительно организованного привлечения украинских трудовых мигрантов для работы в России.

Об этом сегодня в Москве сообщил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин РОМОДАНОВСКИЙ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Я перспективу взаимодействия на этом этапе вижу. Украина - это самый важный миграционный партнер России. Из Украины в Россию приезжают больше всего иностранных граждан», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Он отметил, что большая часть из них приезжает осуществлять трудовую деятельность, и это ценится в России.

«Мы считаем, что создавать условия надо, начиная со страны выезда, чтобы человек знал, куда он едет и что он будет делать, чтобы он знал о тех гарантиях, которые ему предоставляются, чтобы это был удобный и цивилизованный механизм», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что надо создать такие экономические условия, чтобы это было выгодно и России, и Украине.

По его словам, речь идет об организованном привлечении украинских трудовых мигрантов посредством специальной «структуры».

К.РОМОДАНОВСКИЙ подчеркнул, что благодаря такому механизму будет осуществляться помощь в поиске легальной работы.

«В такой ситуации человек будет ехать не куда-то, а в конкретное место», - сказал он.

«Я хочу начать диалог с Министерством труда и социальной политики Украины в этом направлении», - сказал К.РОМАДАНОВСКИЙ и добавил, что планирует с этой целью посетить Киев 7 декабря.

Он сообщил, что Россия нуждается ежегодно в привлечении порядка 5 млн. иностранных трудовых мигрантов.

По его словам, можно прогнозировать, что в следующем году на работу в РФ из Украины приедет не менее 1 млн. человек.