Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает парламенту принять Декларацию экономической свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде в среду.

По ее словам, Декларация экономической свободы поставит жесткие рамки для бюджетного процесса и не позволит правительству довести страну до банкротства.

Народный депутат напомнила, что в последние месяцы не выполняется план бюджета по доходам, правительство идет на колоссальные заимствование средств у Международного валютного фонда, а из-за провала налоговой реформы сорвана подготовка бюджета на следующий год.

«Дабы не допустить дальнейшего движения страны к банкротству, мы подготовили Декларацию экономической свободы. В документе, который предлагается принять Верховной Раде, заложены основные экономические критерии и принципы, за которые нельзя выходить, если мы говорим о дальнейшем развитии страны», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Декларация экономической свободы подготовлена группой депутатов из оппозиционных фракций, представляющих экономический блок в парламенте и не согласных с экономической политикой, которую сегодня проводит власть. В частности, в госбюджете предлагается установить максимальный размер государственного долга страны на уровне 30% от ВВП.

«Сегодня внешний долг в пересчете на душу населения превышает 800 дол. То есть каждый украинец из-за расточительной политики заимствований власти должен почти 1000 долларов», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, правительство не должно самовольно распоряжаться будущим украинцев.

Кроме того, депутаты предлагают поставить жесткие рамки, ограничивающие размер дефицита бюджета, – не более 3%, так как любое превышение дефицита бюджета в конечном итоге приводит к сокращению социальных гарантий государства.

Помимо этого, в Декларации предлагается запретить формирование и использование внебюджетных фондов, средства которых распределяются непрозрачно и открывают прямой путь к коррупции государственных чиновников.

Также документом предусмотрен ряд мер по гарантированию социальных стандартов жизни украинцев. В частности, Декларация устанавливает, что рост коммунальных тарифов не должен превышать показатель инфляции. Кроме того, предлагается пересмотреть порядок формирования потребительской корзины, на основании которой формируется прожиточный минимум. «Потребительская корзина должна соответствовать реальным потребностям современного украинца, а сегодня она составлена по нормативам потребления 10-летней давности», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, в бюджете на 2010 год и последующих документах должен быть четко определен уровень безработицы. «На фоне попыток принятия репрессивного Налогового кодекса правительство не совсем адекватно оценивает угрозу роста безработицы в стране. Мы считаем, что бюджет должен стать стимулом роста экономики и создания дополнительных рабочих мест, а поэтому показатель безработицы не должен превышать 7%», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.