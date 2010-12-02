Россия запретила иностранцам работать в сфере розничной торговли

Правительство РФ запретило в 2011 году использовать иностранных работников в розничной торговле алкоголем, лекарствами, торговле на рынках и в палатках, а также в розничной торговле вне магазинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении российского правительства «Об установлении на 2011 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта», подписанном премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Правительство Российской Федерации постановляет установить на 2011 год допустимую долю иностранных работников в сфере розничной торговли в размере 0% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами», - сообщается на сайте правительства РФ.

Всем хозяйствующим субъектам, работающим в перечисленных сферах, предписано привести численность работников-иностранцев в соответствие с данным постановлением до 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря глава Федеральной миграционной службы Рссии Константин РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что в 2011 году ожидается приезд около 1 млн. граждан Украины для роботы на территории России.