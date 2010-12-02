ВР ужесточила требования к производству и обороту продуктов детского питания

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в закон Украины «О детском питании» (по ужесточению требований к производству и обороту продуктов детского питания).

“За” проголосовал 331 из 421 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом требования по безопасности и качеству продуктов детского питания распространены на воду питьевую бутылированную, предназначенную для приготовления детских смесей и питья.

Установлен запрет на осуществление какого-либо вида деятельности, который может привести к ухудшению состояния окружающей среды в специальной сырьевой зоне, где выращивается сырье для детского питания.

Кроме того, уточнено положение о невозможности использования в производстве продуктов детского питания сырья, полученного из генетически модифицированных организмов и содержащего генетически модифицированные организмы.

Также конкретизированы требования по запрету сырья, не отвечающего государственным санитарным стандартам.

Запрещено использование в производстве продуктов детского питания ароматизаторов (кроме натуральных фруктовых экстрактов и ванильного экстракта, этилванилина и ванилина), красителей (кроме натуральных растительного происхождения), искусственных подсластителей (кроме продуктов, которые производятся для детей, больных сахарным диабетом), консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата, смесей, специй и пряностей, в состав которых входят не разрешенные к использованию в детском питании или запрещенные пищевые добавки, триглицерид стеариновая кислота, пальмовый стеарин, продукты гидрогенизации масел (маргарина, спреда, хлопкового масла, масла из кунжута).

Также установлено запрет на использование в производстве продуктов прикорма мяса или рыбы, в том числе мяса убойных животных, птицы или рыбы, подвергнутым повторному замораживанию.

Кроме того, законом снят запрет на применение в продуктах детского питания крахмала и муки пшеничной.