Парламент принял закон об усилении защиты прав потребителей

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" по защите прав потребителей.

"За" принятие соответствующего решения проголосовали 288 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом внесены изменения в Закон "О защите прав потребителей", в частности, в статье 9 закреплено право продавца объявлять более длительный срок обмена товара надлежащего качества и в статье 23 установлена санкция за нарушение указанного права потребителей.

Внесены также изменения в статью 707 Гражданского кодекса Украины, согласно которым покупатель имеет право на протяжении 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять непродовольственный товар надлежащего качества в месте покупки или в других местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, комплектации и пр.