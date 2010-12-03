Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает внедрить европейские стандарты жизни для людей с особыми потребностями.

Об этом говорится в приветствии главы государства по случаю Международного дня инвалидов, обнародованном на его сайте.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что согласно решению Организации Объединенных Наций 3 декабря в мире отмечается День людей с особыми потребностями.

“Хотя было бы правильно не раз в год, а ежедневно уделять особое внимание тем нашим землякам, которым тяжелее, чем здоровым людям, бороться с жизненными трудностями. И я, как Президент, поставил себе задачу – переломить систему безразличия в отношении государства к инвалидам”, - отметил он.

Президент пообещал в ближайшее время ускорить работу по имплементации норм Конвенции ООН о правах инвалидов в отечественное законодательство.

“Мы внедрим европейские стандарты жизни для людей с особыми потребностями”, - отметил он.

Глава государства также пообещал лично контролировать этот важный процесс, который будет проходить, по его словам, параллельно с обеспечением надлежащих условий жизни и духовных интересов всех наших сограждан.

Президент подчеркнул, что считает одним из государственных приоритетов обеспечение социальной адаптации инвалидов, их максимальное привлечение к многогранной жизни страны.

Также глава государства отметил труд общественных организаций и объединений инвалидов и выразил сердечную благодарность всем, кто по зову сердца посвятил себя служению людям с особыми потребностями.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал соотечественникам здоровья, оптимизма и веры в преодоление жизненных трудностей.