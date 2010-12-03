Председателем СПО стороны работодателей на национальном уровне избран Фирташ

Председателем совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне (СПО) избран глава совета директоров и основатель Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

Как сообщили УНИАН в секретариате СПО, соответствующее решение было принято вчера, 2 декабря, во время заседания президии СПО стороны работодателей на национальном уровне.

Занимавший данную должность до этого Алексей МИРОШНИЧЕНКО будет занимать должность заместителя председателя СПО.

Справка УНИАН. Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне – орган, созданный в 2009 году для представления на национальном уровне консолидированной позиции работодателей Украины. СПО представляет позицию работодателей, на предприятиях которых работают более 8 млн. человек.