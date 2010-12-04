В Киеве сегодня пройдет 18-я Благотворительная рождественская ярмарка

В Киеве сегодня, 4 декабря, состоится 18-я Благотворительная рождественская ярмарка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, традиционно праздничная ярмарка, для участия в которой привлекаются посольства и иностранные представительства, аккредитованные в Украине, организует Международный женский клуб Киева.

Это мероприятие проводится ежегодно и является одним из весомых международных акций по сбору средств для благотворительной деятельности, направленной на помощь детям, женщинам из малообеспеченных украинских семей, детям-сиротам и инвалидам.

Представители посольств, принимающие участие в ярмарке, продемонстрируют свои национальные костюмы, напитки, кухню, лучшие товары отечественного производства и многое другое.

Украину на Рождественской ярмарке будет представлять КП «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств».

Ярмарка пройдет в помещении Торгово-промышленной палаты Украины (ул. Большая Житомирская, 33).

Как сообщалось, в прошлом году за один день работы Благотворительной рождественской ярмарки было собрано более 2 млн. грн., которые переданы для потребностей малозащищенных украинцев.