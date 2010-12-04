Испания объявила чрезвычайное положение из-за забастовки авиадиспетчеров

В Испании объявлен режим чрезвычайного положения в связи с забастовкой авиадиспетчеров.

Как передает Лента.ру, об этом заявил вице-премьер испанского правительства Альфредо Перес РУБАЛЬКАБА.

Он отметил, что действия диспетчеров, которые откажутся выйти на работу, теперь будут расцениваться как нарушение закона.

"Мы предупреждали, что если ситуация в аэропортах не нормализуется, мы объявим чрезвычайное положение. Совершенно очевидно, что ситуация не нормализовалась", - сказал А.РУБАЛЬКАБА после экстренного заседания правительства.

Как сообщалось, забастовка диспетчеров, недовольных ужесточением трудового законодательства, началась в Испании 3 декабря. Воздушное сообщение в стране оказалось практически парализовано. Крупнейшая испанская авиакомпания Iberia отменила все рейсы до утра воскресенья, другие авиаперевозчики, в том числе российские, объявляют о массовых задержках вылетов.

По имеющимся оценкам, забастовка затронула около 250 тыс. пассажиров.

4 декабря к регулированию воздушного сообщения в Испании подключили военных диспетчеров. Гражданский воздушный транспорт передали в ведение Министерства обороны.