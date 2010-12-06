Янукович: "На очереди – пенсионная реформа"
09:37, 06 декабря 2010Соцполитика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает неотложную необходимость как можно скорее начать проведение пенсионной реформы.
Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Интер».
«На очереди – пенсионная реформа. Нам нужно к ней подходить как можно скорее», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он констатировал, что на сегодня, дефицит Пенсионного фонда составляет около 60 млрд. гривен; численность работающих в Украине – 17 миллионов людей, а количество пенсионеров приближается уже до 15 миллионов.
«Конечная цель любых реформ – это улучшение жизни людей», - подытожил Президент.
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