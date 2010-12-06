Количество отдохнувших в Крыму за 10 месяцев увеличилось на 15%

За 10 месяцев 2010 г. количество отдохнувших в АР Крым составило 5,6 млн. человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр курортов и туризма АР Крым Александр ЛИЕВ.

В частности, организованно в здравницах отдохнули 1,01 млн. чел., что на 5,4% больше. «Фактически курортно-рекреационная отрасль Крыма вышла на докризисные показатели», - сообщил он, прибавив, что курортный сезон все еще продолжается благодаря теплой погоде в этом году, 150 санаториев заполнены на 44%.

По данным министра, увеличилось также число заходов круизных судов: за 10 месяцев т.г. количество иностранных круизных лайнеров составило 74, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом, на 45% больше, чем 5 лет назад. «Развитие круизного туризма - один из приоритетов для курортной отрасли Крыма», - отметил А.ЛИЕВ. По его словам, это потребует модернизации крымских портов, данный вопрос уже прорабатывается.

По словам министра, в этом году увеличилась доля отдыхающих из-за рубежа - 32% (30% - СНГ и 2% дальнее зарубежье), этот показатель самый большой за последние 10 лет, соответственно доля отдохнувших в Крыму украинцев снизилась (68% против 75% в 2009 г.). «В отрасли развлечений спрос вырос, снижен - в оздоровлении», - отметил А.ЛИЕВ, добавив, что необходимо развивать спрос на услуги по оздоровлению в Крыму.

По его словам, министерство также работает над расширением курортных рамок крымского сезона, в частности, упор в зимний период делается на SPA-отдых.

По данным А.ЛИЕВА, в этом году на новогодние праздники в Крыму можно отдохнуть дешевле по сравнению с прошлым годом. «На Новый год в Крыму обещают хорошую погоду, будет пущено 9 дополнительных поездов в Крым, решается вопрос о запуске нескольких авиарейсов», - отметил он.