В Киеве задолженность по зарплате за полгода сократилась почти на треть

Сумма долга по заработной плате в Киеве за последних полгода сократилась почти на треть - до 109 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на оперативные данные Главного управления социальной защиты, труда и занятости КГГА.

В частности, по состоянию на 3 декабря 2010 года сумма долга по заработной плате в Киеве, по сравнению с 1 июня текущего года (161 млн. грн.), сократилась почти на треть, или на 52 млн. грн.

Количество предприятий-должников за период с 1 июня до 3 декабря этого года уменьшилась более чем в два раза - на 178 единиц, в том числе: коммунальных - на 94% (или на 50 единиц), частных - на 46% (или на 99 единиц) и государственных - на 44%, что составляет 29 единиц.

Больше всего предприятий-должников именно государственной формы собственности - 41 предприятие с долгом в 65 млн. грн., а это 60% всей суммы. 116 частных предприятий задолжали 43 млн. грн. (39%), а 3 коммунальных предприятия – 1 млн. грн. (1%).

«Погашение долга по заработной плате является сегодня приоритетной задачей. До конца года мы должны свести существующую задолженность на коммунальных предприятиях города к нулю. Нужно решить все проблемные вопросы, связанные с ликвидацией долгов, и найти соответствующие средства. В случае невыполнения будут приняты соответствующие кадровые решения», – подчеркнул председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сегодня на аппаратном совещании КГГА.