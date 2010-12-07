В Украине фактический рост зарплат в 2009/2010 гг. составил в среднем 12%

Фактический рост заработных плат в 2009/2010 годах составил в среднем 12%, что ниже заявленных в 2009 году планов (в среднем – 17%).

Об этом сказано в результатах «Обзора заработных плат и компенсаций в Украине» за 2010 год, который составила компания «Эрнст энд Янг», сообщили УНИАН в компании.

Согласно прогнозу, в 2010/2011 годах зарплаты вырастут на 12-13%.

Как говорится в отчете, специалисты группы Human Capital, одного из подразделений «Эрнст энд Янг», дают подробную информацию о заработной плате по более чем 200 должностей, структуре компенсационных пакетов, а также политике и практике управления персоналом. Исследование проводится ежегодно в течение последних 9 лет, в этом году его участниками стали более 160 компаний.

Участники исследования предоставили данные за период с августа 2009 года по июль 2010 года. Наиболее широко представлены компании из FMCG-сектора (21%), фармацевтической отрасли (16%), а также из инвестиционно-банковского сектора (12%). По структуре собственности 76% участников исследования составляют компании со 100% иностранным капиталом, около 11% – компании с украинским капиталом и 13% – совместные предприятия.

«Уже второй год мы наблюдаем отставание фактического роста заработных плат от планируемого уровня. При этом повышение зарплат хотя бы для одной категории персонала проводили 79% компаний, тогда как планировали повышать заработные платы в 2010 году только 45% компаний», – отметила партнер, руководитель группы Human Capital в «Эрнст энд Янг» Ольга ГОРБАНОВСКАЯ.

В 2010 году на первый план среди приоритетов кадровой политики компаний вышло обучение и развитие персонала, хотя компании отмечают, что управление эффективностью, мотивация и удержание по-прежнему остаются актуальными.

Согласно данным обзора-2010, около 86% компаний-участниц проводят обучение своих сотрудников. Средний бюджет на обучение персонала снизился с 542 до 497 долл. США на одного сотрудника в год (в 2008 году этот показатель составлял 1000 долл. США).

По данным обзора, 25% участников предлагали своим сотрудникам программы долгосрочного стимулирования, 6% – возможность негосударственного пенсионного обеспечения. В 2010 году до 23% вырос процент компаний, предоставляющих займы своим сотрудникам. Также 92% компаний-участниц предоставляли сотрудникам в пользование корпоративные автомобили.

По данным обзора-2010, 84% компаний-участниц предоставляли медицинское страхование сотрудникам (в 2009 году – 77%).

Данные обзора-2010 показывают, что, определяя размер заработных плат в 2010 году, 88% компаний-участниц руководствовались рыночными показателями. До 71% сократилось число компаний, которые проводили повышение зарплат на общих основаниях (в 2009 году – 80%).

«С учетом того, что в этом году большее число компаний учитывало результаты работы компании (в среднем 66% по сравнению с 47% в 2009 году) и меньшее число участников ориентировалось на инфляцию (48% по сравнению с 55%), очевидно, что не все компании могли позволить себе компенсировать инфляцию при повышении заработных плат, и ориентиром в данном случае выступали в первую очередь финансовые возможности компаний», – объясняет О.ГОРБАНОВСКАЯ.

Следует отметить, что в этом году около трети участников (32%) запланировали набор персонала на 2010/2011 год. В основном этот набор нацелен на среднее руководящее и профессиональное звено. В некоторых отраслях процент компаний, набирающих персонал по этим категориям сотрудников, достигает 70%. Это свидетельствует об активизации рынка труда. Средний процент планируемого увеличения количества сотрудников также несколько вырос и составляет около 11-15% в зависимости от категории сотрудников.

Все больше компаний продолжают заниматься набором персонала самостоятельно (90% по сравнению с 81% в 2009 году). Около 70% участников обзора отметили, что пользовались услугами кадровых агентств (в 2009 году – 66%).