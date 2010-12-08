Законопроект о пенсионной реформе будет доработан. Общие подходы Кабмин одобрил
Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании рассмотрел проект закона относительно пенсионной реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.
«Сегодня (законопроект – УНИАН) рассмотрен, одобрены общие подходы, изложенные в проекте закона», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, отметив, что законопроект будет проработан и после этого передан на рассмотрение Верховной Рады.
По словам министра, законопроектом предусмотрено совершенствование пенсионной системы, уменьшение больших пенсий.
«Предусматривает, чтобы желающие могли работать дольше», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.
При этом он не сообщил, передаст ли Кабмин этот законопроект на рассмотрение парламента до 10 декабря, как об этом сообщалось ранее.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что законопроект о проведении первого этапа пенсионной реформы правительство планирует до 10 декабря подготовить и подать в Верховную Раду.