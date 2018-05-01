«Азартный» законопроект оставит игорный бизнес без правил?

Полтора года прошло с тех пор, как в Украине запретили игорный бизнес. По мнению экспертов, важнейшим пунктом закона, «ликвидировавшего» с июня 2009-го залы игровых автоматов и казино, было обязательство Кабинета министров в течение 3-х месяцев с момента вступления документа в силу разработать законопроект, регламентирующий организацию тех азартных игр, которые не попали под табу. Всем было понятно, что в преддверии президентских выборов заниматься такой непопулярной в народе темой как азартные игры не станет ни одна политическая сила. Однако, уже без малого год страна живет с новым президентом, а игорный бизнес по-прежнему вне закона. При этом не для кого не секрет, что государство фактически не справилось с обеспечением запрета. Казино и залы игровых автоматов (пусть и под другой вывеской) можно легко найти не только в Киеве, но и в самом захудалом райцентре. Наконец, в ноябре проект закона «Об азартных играх», разработанный Минфином, оказался на рассмотрении Кабмина. Документ есть, но, сосредоточившись на лотереях и казино в пятизвездочных отелях, его авторы оставили без ответа самый главный вопрос - что делать с нелегальным игорным бизнесом в Украине...

Государство возьмет в игру всех?

СМИ уже неоднократно сообщали о том, что законопроект «Об азартных играх» закрепляет право организовывать азартные игры исключительно за государством. Стоит напомнить, что после запрета игорного бизнеса единственным легальным видом этой деятельности в нашей стране остались лотереи. Все они и так имеют статус государственных, а частниками могут являться только их организаторы, которые получили лицензии на осуществления этого вида деятельности. Аналогичный подход к лотереям сохранился и в новом законопроекте. Учитывая, что запрет на игорный бизнес никто не снимал, логично предположить, что законопроект «Об азартных играх» касается исключительно лотерей, так как под запрет у нас попали даже букмекерские конторы и тотализаторы. Вместе с тем, документом предлагается поднять стоимость лицензий на проведение азартных игр до 40 млн. грн. и выдавать их только на 7 лет. Заметьте, лицензию будут предоставлять на проведение азартных игр в целом, а не только лотерей. Тут возникает явное противоречие с законом о запрете игорного бизнеса. Посетившие 7 декабря круглый стол «Проблемы и пути легализации игорного бизнеса в Украине», который был посвящен обсуждению законопроекта «Об азартных играх», для себя выяснили, что разобраться в противоречиях этого документа не под силу даже экспертам. Участники мероприятия задались вопросом, какие же именно виды игорного бизнеса должны быть легализованы в Украине, но так и не смогли найти ответ на этот вопрос.

В ходе круглого стола экс-замминистра финансов Татьяна Ефименко (уволена с государственной службы 6 декабря 2010 года в связи с достижением пенсионного возраста) справедливо отметила, что практически все операторы игорного бизнеса, которые сегодня работают в Украине, находятся «в тени». «Это, относится как к запрещенным видам деятельности, так и к организаторам лотерей. В этой связи основная наша задача - создать мотивацию для тех, кто занят в этой сфере, работать легально и наполнять бюджет. Мы прислушались к советам специалистов и приняли за основу модель построения данной сферы бизнеса по образцу Словакии, где регуляция азартных игр осуществляется государственной компанией. Первый шаг, который нашим законопроектом предложено осуществить в Украине, - создать государственную структуру, которая будет выполнять функцию организатора игорного бизнеса», - сказала Т.Ефименко и добавила, что «все, кто готов работать по правилам государства, смогут найти свое место в легальном бизнесе. Для них будут созданы определенные переходные условия».

Вместе с тем, Т.Ефименко признала, что спорным моментом в законопроекте Минфина является то, что он охватывает все виды игорного бизнеса, существующие в Украине. «В проекте закона идет речь о лотерейной деятельности и других видах игорного бизнеса. Однако существует мнение, что стоило бы отдельными законами оговорить нормативное обеспечение каждого вида игорного бизнеса, которые на сегодня в Украине запрещены», - уточняет эксперт.

Как хотите, так и понимайте - законопроект вроде бы исключительно лотерейный, но при этом его авторы не забывают и о «других видах игорного бизнеса». Так же не совсем понятно, для чего бывший замминистра постоянно ссылалась на опыт Словакии, где, по ее словам, при населении в 8 раз меньшем, чем в Украине, доходы государства от игорного бизнеса в 10 раз выше, чем они были в нашей стране до запрета. Зачем такие примеры, когда каждому ясно - такой коррупции, как в Украине, нет даже в развитых африканских странах, и в этом наше главное отличие от Словакии. Единственное, что предельно ясно из минфиновского законопроекта, так это желание госчиновников взять игорный бизнес под жесткий контроль. Но тут опять встает вопрос относительно способности наших госструктур контролировать хоть что-нибудь кроме освоения бюджетных средств.

Словацкий велосипед по украинским дорогам не проедет

Своим присутствием обсуждение законопроекта «Об азартных играх» почтил советник Президента Украины Роман Шпек. Апеллируя Татьяне Ефименко, которая несколько раз отметила, что в вопросе контроля игорного бизнеса Украине не стоит изобретать велосипед, а достаточно изучить опыт европейских стран, он заявил - изобретать все-таки придется. «Дискуссия не совсем корректная - нам уже выбрали велосипед и дорогу, но условия Словакии - отнюдь не условия Украины. Функция регулирования - это святой долг государства, но если на сегодня государство не может контролировать выполнение запрета игорного бизнеса, то о чем можно говорить. Я очень сомневаюсь, что мы сможем контролировать игорный бизнес, находящийся «в тени», нам нужно исходить из украинских реалий, а не зарубежного опыта. Я не уверен, что у государства сегодня есть опыт и деньги для того, чтобы развивать тот же лотерейный бизнес», - подчеркнул Р.Шпек.

При этом он напомнил опыт России, в которой игорный бизнес был запрещен раньше, чем в Украине, но сейчас государство не в состоянии контролировать его теневой оборот.

Р.Шпек считает, что для начала в Украине следует разобраться с теневыми операторами азартных игр, и тут с ним нельзя не согласиться.

В свою очередь, народный депутат (Партия регионов), вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Виктор Корж считает недопустимым объединение в одном законе вопросов, касающихся казино и лотерейного бизнеса. «В Европе лотерейный бизнес, как правило, направлен на социальные цели, поддержку спорта, он позиционируется как достаточно чистый и прозрачный. Игорный бизнес мне просто не хочется комментировать», - сказал народный депутат.

Он довольно долго расхваливал свой собственный законопроект «О регулировании деятельности по проведению лотерей в Украине”, зарегистрированный ВР еще 15 декабря 2009 года. По мнению В.Коржа, его идеи в отличие от минфиновских действительно позволят привлечь в отечественный лотерейный бизнес инвестиции, и будут способствовать его развитию.

«Я представляю большинство, власть, и в этом законопроекте (минфиновском) для меня просматривается тот же шаблон, который использовался при подготовке Налогового кодекса. К чему это привело, мы все хорошо знаем, и мне не хотелось бы вернуться к непреодолимому желанию отрезать себе палец после того, как я проголосовал за Налоговый кодекс», - заявил народный депутат с нескрываемым пафосом.

Для тех, кто не в курсе, напомним, что Т.Ефименко, которая была уволена с должности замминистра финансов по распоряжению Президента, являлась разработчиком не только законопроекта «Об азартных играх», но и одним из основных авторов пресловутого Налогового кодекса. По мнению экспертов, ее увольнение было непосредственно связано именно с провалом НК. Так что у противников законопроекта «Об азартных играх» появился «весомый» аргумент в споре с бывшим замминистра, которым так не по-джентельменски воспользоваться нардеп. В результате прохождение законопроекта через парламент выглядит весьма сомнительным. Что же касается традиции японских мафиози-якудза отрезать себе фалангу пальца в знак признания вины, то внедрение подобной практики в рядах народных депутатов Украины может довольно быстро привести к их полной недееспособности…

Неутешительные итоги

В целом обсуждение законопроекта проходило в довольно нервной обстановке. Выступления зарубежных специалистов, таких как управляющий директор GLI Austria GMBH - компании-разработчика программных комплексов для игорного оборудования Хайнца Винкельбауера, прерывались возмущенными репликами из зала. «С кем он разговаривает, с самим собой?», - в полный голос спрашивал у соседей один из присутствовавших. Таким образом он видимо давал понять, что сугубо технические нюансы работы операторов игорного бизнеса в Европе совершенно не интересуют украинских «игровиков», оказавшихся вне закона.

Мы так же не намерены углубляться в тонкости технологий и терминологии игорного бизнеса. По большому счету, украинскому гражданину абсолютно все равно - попытаются «однорукие бандиты» легализоваться под видом лотерейных терминалов, или так и продолжат прикидываться частью оборудования «продвинутых» интернет-клубов. Так же не стоит слишком много внимания уделять лотерейной теме, ведь сами операторы уже не раз говорили о том, что готовы работать по тем правилам, которые установит государство, главное, чтобы это наконец произошло.

Симптоматичным выглядит тот факт, что к обсуждению законопроекта были приглашены руководители компаний-операторов лотерей, народные депутаты, зарубежные эксперты, но не было ни одного реального представителя разгромленного, но не побежденного игорного бизнеса Украины. На круглый стол почему-то не позвали Украинскую ассоциацию деятелей игорного бизнеса (УАДИБ). Хотя с кем, как не с этой организацией обсуждать законопроект. В результате складывается впечатление, что участники круглого стола по умолчанию согласились, что абсолютно неприемлемая ситуация с нелегальными игорными заведениями в стране не подлежит обсуждению.

Интересно, что в комментарии УНИАН вице-президент УАДИБ Григорий Трипульский, несмотря ни на что, отметил, что уже само появление законопроекта «Об азартных играх» является позитивом. «Все понимают, что в Украине в огромных масштабах существует нелегальный бизнес, который продолжает увеличиваться. С этой проблемой нужно бороться и хорошо, что Минфин хоть как-то пытается обратить внимание на этот вопрос. Но в законопроекте представлена лишь одна из концепций регуляции игорного бизнеса, которая совершенно не позволяет эффективно бороться с нелегалами. Документ будет выгоден очень небольшому количеству казино, которые смогут легально работать в пятизвездочных гостиницах, и повлияет на передел рынка лотерей. Я не так хорошо разбираюсь в последнем, что бы говорить, кому конкретно это на руку, но передел рынка произойдет», - отметил эксперт.

Он так же выразил недоумение относительно отсутствия в законопроекте Минфина упоминания о букмекерстве, которое разрешено даже в тех странах, где игорный бизнес максимально ограничен. «Тотализаторы и большие букмекерские конторы не несут социальной опасности. Не понятны ограничения в отношении казино, которым запрещено устанавливать игровые автоматы. Тем не менее, я буду очень рад, если этот законопроект попадет в Верховную Раду, и к его обсуждению будут привлечены эксперты», - отметил вице-президент УАДИБ.

Что касается борьбы с теневиками, то Г.Трипульский убежден, что в случае принятия закона об азартных играх и получения от государства дорогостоящей лицензии на осуществление этой деятельности, легальные операторы будут заинтересованы в зачистке нелегалов. «Конечно, им понадобится помощь государства, которое могло бы создать специальный орган, призванный контролировать легальных операторов и пресекать деятельность нелегальных игорных заведений», - подытожил эксперт.

Логика вице-президента УАДИБ вполне понятна - за полтора года государство продемонстрировало свою полную неспособность обеспечить выполнение запрета на игорный бизнес. Во многих городах Украины правоохранительные органы не смогли устоять перед соблазном взять под свое крыло теневых «игровиков». Не трудно догадаться, что такая ситуация полностью устраивает последних. Продолжать рассуждать о скором искоренении этого явления столь же глупо, как ждать исчезновения из нашей жизни взяток.

P.S. Автор является непримиримым противником возобновления работы залов игровых автоматов и казино в Украине. Это безусловное зло, поломавшее жизнь тысячам украинцев. Но пора признаться самим себе - запрет игорного бизнеса в Украине уж очень похож на «сухой закон» в США. Чем все закончилось в Америке, хорошо известно, у нас, правда, не стреляют, но от этого не намного легче…

Антон Лосев (УНИАН)