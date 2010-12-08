Минтруда: пенсионная реформа скорее всего предусматривает повышение пенсионного возраста

Пенсионная реформа, которую готовит Кабинет министров Украины, вероятнее всего будет предусматривать повышение пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра труда и социальной политики Константин ВАЩЕНКО.

«Вероятнее всего, что повышение пенсионного возраста будет, но еще раз хотел бы повторить, что не будет просто огульное повышение, ничем некомпенсированное и несбалансированное. Мы будем искать и ищем сегодня возможности для того, чтобы найти компромиссное решение и заинтересовать людей», - сказал К.ВАЩЕНКО.

Он отметил, что проектом пенсионной реформы предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста на полгода ежегодно на протяжении десяти лет.

К.ВАЩЕНКО также сообщил, что одна из идей, которая обсуждается в рамках разработки пенсионной реформы, - это возможность приравнять норму пенсионного обеспечения для учителей, врачей и работников культуры.

«В любом случае, любой непопулярный шаг правительство будет пытаться компенсировать вещами, которые дают возможность найти компромиссное решение», - отметил К.ВАЩЕНКО.

В частности, он заметил, что в рамках подготовки реформы пенсионное обеспечение для разных категорий пенсионеров будет обсуждаться с профсоюзами, а также представителями различных ведомств.

Кроме того, параметры пенсионной реформы будут обсуждаться с Международным валютным фондом. «Обязательно будут еще консультации с Международным валютным фондом и попытки найти компромисс по тем вопросам, на которых они настаивают. Поскольку общая ситуация о повышении пенсионного возраста – это действительно требование, но мне кажется, что оно не является жестким», - отметил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, Кабинет министров Украины на своем заседании рассмотрел проект закона относительно пенсионной реформы.

Как сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, правительство одобрило общие подходы, изложенные в проекте закона, который будет проработан и после этого передан на рассмотрение Верховной Рады.

Справка УНИАН. Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в Меморандуме между украинской властью и МВФ, с целью разрешения структурных проблем в существующей пенсионной системе, уменьшение дефицита Пенсионного фонда, руководство государства взяло на себя обязательство разработать закон, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

По данным газеты «Зеркало недели», в рамках проведения пенсионной реформы повышение пенсионного возраста на пять лет, то есть до 65, может касаться и мужчин.

При этом как компенсация не исключается возможность, например, приравнять к госслужащим в пенсионных вопросах врачей, учителей и работников культуры. Обсуждается также предложение снизить пенсионный возраст для женщин, имеют трех и больше детей, несмотря на жестко негативное отношение к этой идее со стороны МВФ.

Кроме того, женщинам в возрасте 55 лет и выше, возможно, установят «очень высокую», как говорят эксперты, доплату к пенсии за каждый дополнительно отработанный год. Но вопрос тоже пока окончательно не решен.