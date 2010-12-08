В Украине в 2010 году сокращено 10 тысяч металлургов

За 10 месяцев 2010 г. на предприятиях металлургической отрасли Украины сокращено около 10 тыс. работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

По его словам, на 1 января т. г. на предприятиях отрасли работало 187 тыс. 259 человек, на 1 ноября количество персонала сократилось до 177 тыс. 343 человек.

А. ЗРАЖЕВСКИЙ отметил, что в числе сокращенных 7 тыс. – рабочие основных профессий.

«Руководители предприятий и собственники должны обратить внимание, что сокращение не может быть бесконечным. Есть факты, что на некоторых металлургических предприятиях некому выплавлять ответственную марку стали», - сказал А. ЗРАЖЕВСКИЙ.

По мнению замгендиректора «Металлургпрома», борьба за повышение производительности труда в отрасли должна приветствоваться, но в «разумных пределах».