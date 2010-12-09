Поступления в бюджет Пенсионного фонда выросли на 25%

По оперативным данным, в январе-ноябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда со всех источников финансирования поступило 167 млрд. 317,9 млн. грн., что на 25%, или 33 млрд. 634,6 млн. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления ПФ за отчетный период составили 106 млрд. 544,5 млн. грн. – 97,9% плана. Сумма собственных доходов в январе-ноябре увеличились на 19%, или 17 млрд. 37,3 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-ноябрь 2010 года составили 174 млрд. 627,3 млн. грн.