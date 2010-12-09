Кабмин сократил разовую помощь ветеранам и увеличил расходы на их санаторное лечение

Кабинет Министров Украины сократил расходы по бюджетной программе «Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» на сумму 847,7 тыс. грн., увеличив тем самым финансирование бюджетной программы «Санаторное лечение ветеранов войны (кроме больных туберкулезом)» на аналогичную сумму.

Это предусмотрено правительственным распоряжением №2202-р от 8 декабря 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, сокращение расходов на ежегодную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований осуществляется в связи с ожидаемой экономией бюджетных средств.