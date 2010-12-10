В тюрьмах по всему миру находятся 145 журналистов – правозащитники

В тюремном заключении по всему миру сейчас находятся 145 журналистов.

Как передает Радио «Свобода», об этом сказано в докладе базирующегося в Нью-Йорке Международного комитета защиты журналистов.

В документе отмечается, что это наибольшее число остающихся за решеткой сотрудников СМИ за последние 14 лет.

Примерно половина осужденных журналистов отбывают наказания в Иране и Китае. За ними по числу подобных приговоров следуют Эритрея, Мьянма (Бирма) и Узбекистан. Всего в отчете правозащитников указаны 28 стран, где журналисты отбывают сейчас различные тюремные сроки.