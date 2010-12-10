Сегодня в мире отмечают Международный день защиты прав человека.

Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году в честь принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласив равенство всех жителей планеты перед законом. Документ носит рекомендательный характер, но во многих государствах ряд его положений закреплены законодательно. В 1966 году Декларацию дополнили еще двумя важнейшими Международными пактами - о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах.

За соблюдением прав человека в мире следит Верховный Комиссариат ООН.