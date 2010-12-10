В 2011 году прожиточный минимум вырастет до 953 грн.

В следующем году прожиточный минимум будет повышен на 59 грн. – с 894 грн. до 953 грн.

Это предусмотрено проектом государственного бюджета на 2011 год, текст которого размещен на официальном сайте Министерства финансов.

Документом предусматривается, что в следующем году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц устанавливается в таких размерах: с 1 января - 894 грн., с 1 апреля – 911 грн., с 1 октября - 934 грн., с 1 декабря - 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются такие размеры прожиточного минимума:

для детей до 6 лет: с 1 января - 816 грн., с 1 апреля - 832 грн., с 1 октября - 853 грн., с 1 декабря - 870 грн.;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января - 977 грн., с 1 апреля – 997 грн., с 1 октября - 1022 грн., с 1 декабря - 1042 грн.;

для работоспособных: с 1 января - 941 грн., с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.;

для утративших работоспособность: с 1 января - 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября - 784 грн., с 1 декабря - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы в проекте госбюджета на 2011 год установлен в таких размерах:

в ежемесячном размере: с 1 января - 941 грн., с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.;

в почасовом размере: с 1 января - 5,66 грн., с 1 апреля - 5,77 грн., с 1 октября - 5,92 грн., с 1 декабря - 6,04 грн.