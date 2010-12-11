Тигипко обрадовался, возглавив социальное направление работы правительства - Лавринович

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ утверждает, что вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО положительно отнесся к тому, что отныне будет заниматься еще и социальной политикой, в частности, пенсионной реформой.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы “Большая политика” на телеканале "Интер".

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, никто силой никого не назначал на соответствующую должность.

"Он, насколько я понимаю, с радостью согласился занять эту должность, поскольку, еще работая свободным вице-премьер-министром, начал работать над пенсионной реформой", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр заметил, что именно поэтому не стоит говорить, что такое направление работы является неблагодарным. "Я не думаю, что (следует) говорить, что благодарное - это только там, где есть нефть, газ, бриллианты или что-то подобное. Наиболее благодарная работа будет там, где будут решения, которые для большинства людей дадут перспективу", - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.