Дефицит Пенсионного фонда будет сокращаться за счет совершенствования госуправления - Янукович

Дефицит Пенсионного фонда Украины будет сокращаться за счет совершенствования системы государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Москве после завершению заседания Совета глав государств СНГ.

«Как сократить дефицит Пенсионного фонда? Будем сокращать за счет совершенствования системы государственного управления», - сказал он.

Президент подчеркнул, что нужно высвободить государственные финансы, чтобы направить их людям, которым живется тяжелее всего.

В то же время глава государства заметил, что пенсионная реформа еще впереди.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нужно оптимизировать численность государственного аппарата. В частности, по его словам, в начале 1990-х годов в Кабинете министров Украины работало 450-500 человек, а сегодня уже около 1200 человек. В то же время, он подчеркнул, что при этом не улучшилось государственное управление и государственный менеджмент.

Кроме того, Президент убежден, что большое количество чиновников и дублирование функций препятствует эффективной работе.