Дефицит бюджета ПФУ в 2011 году сократится до 17,6 млрд. грн.

13:21, 13 декабря 2010
Соцполитика
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В 2011 году дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 17,755 млрд. грн.

Это предусмотрено проектом государственного бюджета на следующий год, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады (№7000 от 10 декабря т.г.).

В частности, на следующий год в бюджете ПФУ предусмотрены поступления в размере 183,779 млрд. грн. и расходы на уровне 199,095 млрд. грн.

Остаток средств на начало года, согласно документу, составляет 2,35 млрд. грн., поступления страховых взносов – 140,415 млрд. грн., в частности поступления от физлиц-предпринимателей – 121,538 млрд. грн. (от предприятий, учреждений и организаций – 113,811 млрд. грн., от граждан – 7,727 млрд. грн.), другие поступления – 18,876 млрд. грн.

Из госбюджета для ПФУ планируется выделить 40,504 млрд. грн.

Кроме того, в 2011 году Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы должен будет перечислить в бюджет ПФУ 46,2 млн. грн., Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 464,5 млн. грн.

Сумма расходов, которые ПФУ должен провести в следующем году за собственные средства, составляет 162,478 млрд. грн., в том числе на пенсионное обеспечение – 152,025 млрд. грн., другие расходы – 10,453 млрд. грн.

Расходы за счет госбюджета на выплату пенсий и помощи составляют 36,107 млрд. грн., расходы за счет фонда соцстрахования на случай безработицы – 46,2 млн. грн., и расходы за счет фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве – 464,5 млн. грн.

Остаток средств на конец 2011 года предусмотрен в размере 2,439 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра и министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО, размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

По словам вице-премьера, для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №626 от 21 июля т.г. утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Доходы ПФУ в 2010 году запланированы в размере 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления – 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. предусмотрено за счет средств государственного бюджета.

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