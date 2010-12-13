Доходная часть Фонда соцстрахования на случай безработицы составит 7,932 млрд. грн.

Доходная часть Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2011 году составит 7,932 млрд. грн.

Это предусмотрено проектом бюджета фонда, текст которого размещен в дополнениях к проекту закона о госбюджете-2011 на официальном сайте Верховной рады (№7000 от 10 декабря т.г.).

Бюджет фонда является бездефицитным.

Проектом бюджета фонда предусматривается, что в 2011 году сумма остатка на 1 января составит 270 млн. грн., резерв фонда за 2010 год – 57,519 млн. грн.

Сумма поступлений в течение года составляет 7,662 млрд. грн., в частности страховые взносы – 7,597 млрд. грн., средства госбюджета – 7,795 млн. грн., другие – 58,02 млн. грн.

Расходы на незастрахованных лиц предусмотрены в размере 218,38 млн. грн., финансирование материального обеспечения и социальных услуг – 6,347 млн. грн., в частности помощь по безработице и помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации – 4,049 млрд. грн.

Расходы на поддержку информационно-справочной системы обслуживания безработных предусмотрены в размере 125 млн. грн., на содержание и обеспечение деятельности исполнительной дирекции, ее рабочих органов, Института подготовки кадров государственного службы занятости, управление фондом – в размере 1,162 млрд. грн.

Резерв фонда – 55,467 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на 2010 год правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы приняло бюджет фонда, сумма поступлений и расходов составила 6,291 млрд. грн.