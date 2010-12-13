Суд подтвердил, что коммунальные тарифы в Киеве повышались незаконно – Блок Кличко

Шевченковский районный суд города Киева подтвердил незаконность повышения коммунальных тарифов, действовавших в столице, начиная с ноября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

10 декабря суд удовлетворил иск лидера блока Виталия КЛИЧКО к Киевской горгосадминистрации и признал незаконными и недействительными с момента принятия распоряжения КГГА от 30.11.2009 №1332 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода холодной и горячей воды для населения»; №1333 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения»; №1335 «О продлении действия распоряжений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 31.08.2009 №978, №979»; от 30.03.2010 №191 «О продлении действия распоряжений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 31.08.2009 №978, №979»; от 31.05.2010 №392 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения».

Пресс-служба Блока Кличко отмечает, что указанное решение вступит в силу в канун Нового года, если КГГА не подаст апелляционную жалобу.

В Блоке Кличко также отмечают, что суд вынес такое решение из-за того, что КГГА приняла распоряжение о повышении тарифов с грубым нарушением норм действующего законодательства и принципа распределения властных полномочий.

«Решение суда в который раз подтверждает незаконность повышения коммунальных тарифов в Киеве. Жаль, что вместо того, чтобы признать свои ошибки, столичная власть делает все, чтобы вытянуть из карманов киевлян как можно больше средств», - заметил В.КЛИЧКО.

В блоке напоминают, что это не первый «тарифный суд», который выиграли представители Блока Кличко, однако Киевская городская государственная администрация подает апелляционные жалобы, которые суды высшей инстанции не спешат рассматривать.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 июля с.г. повысили тариф на горячую воду - на 29% по сравнению с предыдущим, на отопление - на 41% согласно распоряжению КГГА от 31 мая № 3921. В.КЛИЧКО заявил, что будет оспаривать в суде это распоряжение КГГА.