Президент принял участие в чествовании участников ликвидации аварии на ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве.

В память о погибших во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Президент зажег поминальную свечу в храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь).

Справка УНИАН. Ежегодно 14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указ об учреждении этой памятной даты Президент подписал 10 ноября 2006 года.