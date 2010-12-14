Азаров поручил создать реестр детей-чернобыльцев

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным ведомствам создать реестр детей-чернобыльцев.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями общественных организаций участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



В частности, глава правительства поручил не только создать реестр, но и взять детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС на медицинский учет. Кроме того, премьер поручил пересмотреть порядок начисления пенсий инвалидам-ликвидаторам с тем, чтобы они соответствовали нормам пенсионного обеспечения, которые имеют инвалиды, получившие травмы на производстве.



Также Н.АЗАРОВ поручил вице-премьеру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО рассмотреть вместе с представителями общественных организаций чернобыльцев все позиции пенсионной реформы, которые затрагивают пенсионное обеспечение чернобыльцев. По мнению премьера, такое обеспечение не должно сократиться после проведения пенсионной реформы.



Кроме того, глава правительства поддержал идею представителей общественных организаций о проведении вечера памяти с участием представителей международных организаций, которые оказывали и оказывают помощь детям-чернобыльцам.