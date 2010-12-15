К пятнице министерства должны представить Минфину предложения по штатам

К пятнице министерства и ведомства должны представить в Министерство финансов предложения по предельной численности своих работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«В пятницу, не позднее, министерства и ведомства должны представить в Министерство финансов предложения по предельной численности работников центрального аппарата и подчиненных им территориальных органов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что еще через 10 дней Кабмин должен утвердить соответствующий акт по определению предельной численности чиновников.

«Обращаю внимание, что на заседании Совета регионов Президент Украины выдвинул требование, что в процессе сокращения чиновников не должно быть никаких политических акцентов, никаких вкусов. Принцип один – сохранить на государственной службе лучших профессионалов», - сказал Н.АЗАРОВ.