Польша легализовала упрощенное трудоустройство украинцев

Польская власть легализовала упрощенное трудоустройство, которое было введено в форме эксперимента для граждан Украины, Беларуси и России в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее распоряжение Министерства труда и социальной политики вступило в силу 14 декабря.

Представитель Департамента рынка министерства, которое разрабатывало распоряжение, сообщил УНИАН, что условия упрощенного трудоустройства, обязанности работодателя и работников остались неизменными.

„На самом деле изменений, по сути, нет, есть только то, что правовые нормы для трудоустройства граждан тех пяти государств (с 2009 года Польша разрешила по этой схеме работать также гражданам Грузии и Молдовы – УНИАН) действуют бессрочно”, - сказал собеседник агентства.

Представитель министерства сказал, что норма об ужесточении ответственности работодателей была изъята из окончательной версии документа из-за недостающих соответствующих полномочий у Минтруда.

„Чтобы ввести распоряжением какие-то обязанности, нужно иметь для этого полномочия в законе. Имеющихся полномочий было мало”, - объяснил он.

Собеседник УНИАН не исключил, что министерство инициирует изменения в законе для получения необходимых полномочий в 2011 году, отметив, что пока нет конкретных планов по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в октябре вице-директор Департамента труда Министерства труда и социальной политики Матеуш ГАЧИНСКИЙ сообщал о намерении ужесточить ответственность работодателей, которые берут на работу иностранцев по упрощенной системе трудоустройства, по которой чаще всего в Польше работают граждане Украины.

По данным украинских дипломатов в Польше, 70% жалоб украинцев в консульства связаны с невыплатой зарплат польскими работодателями, которые оформляют для украинцев заявку на трудоустройство, на основании которой те получат визы, но не подписывают контракт, на основе которого можно было бы добиваться выплаты через суд.

Справка УНИАН. Граждане Украины, Беларуси и России с 20 июля 2007 года получили право работать в Польше на протяжении шести месяцев в году без официального разрешения, а только по зарегистрированной заявке работодателем.

Возможность упрощенного трудоустройства была введена в форме эксперимента до конца 2009 года, который позже был продлен еще на год.

Более 90% заявок на трудоустройство по упрощенной системе польские работодатели оформляют на граждан Украины, которые с начала действия эксперимента до 2010 года получили более 320 тыс. заявок на работу.